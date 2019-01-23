Курс валют на 23 января: доллар и евро подешевели
В среду, 23 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, европейская валюта и доллар США потеряли в цене.
Как сообщает на своем сайте регуляторный орган, 23 января цена американского доллара составит 27 гривен 89 копеек.
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Отметим, что это на 5 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Зато европейская валюта подешевела на 8 копеек в сравнении с курсом на 22 января.
Так, евро 23 января будет стоить 31 гривну 67 копеек.
Источник: 24 канал
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