Курс валют на 23 января: доллар и евро подешевели

В среду, 23 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, европейская валюта и доллар США потеряли в цене.

Как сообщает на своем сайте регуляторный орган, 23 января цена американского доллара составит 27 гривен 89 копеек.

Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

Отметим, что это на 5 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Зато европейская валюта подешевела на 8 копеек в сравнении с курсом на 22 января.

Так, евро 23 января будет стоить 31 гривну 67 копеек.