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      Курс валют на 23 января: доллар и евро подешевели

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      Курс валют НБУ на сегодня 23.01.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 23 января / news.abs-cbn.com

      В среду, 23 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, европейская валюта и доллар США потеряли в цене.

      Как сообщает на своем сайте регуляторный орган, 23 января цена американского доллара составит 27 гривен 89 копеек.

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      Отметим, что это на 5 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Зато европейская валюта подешевела на 8 копеек в сравнении с курсом на 22 января.

      Так, евро 23 января будет стоить 31 гривну 67 копеек.

      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро Курсы валют Валюта НБУ
      Источник: 24 канал
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