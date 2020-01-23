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      Курс валют на 23 января: доллар и евро снова ползут вверх

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      Курс валют НБУ на 23 января / unsplash.com

      На четверг, 23 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта после короткого "падения" стремительно вырвалась вверх, европейская – медленно продолжила дорожать.

      Национальный банк Украины сообщил на своем официальном сайте, что за американский доллар в четверг, 23 января, придется отдать 24 гривны 33 копейки.

      Это интересно: В каких валютах Украина сохраняет свои резервы: данные

      Это на 7 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

      В то же время, евро подорожает на копейку по сравнению с курсом за 22 января.

      Так, цена одного евро составит 26 гривен 98 копеек.

      Резко вверх: как меняется курс валют с начала года

      • В конце 2019-го Нацбанк установил курс доллара на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны.
      • Такая их цена продержалась в течение новогодне-рождественских праздников.
      • Однако уже после них валюта начала дорожать. Так, за 3 недели нового года доллар вырос в цене на 63 копейки, а евро – на 58 копеек.
      • Между тем Нацбанк уверяет: волноваться нет причин – угроз для обесценивания гривны нет.
      • По прогнозам Минэкономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.


      Как менялся среднегодовой курс доллара / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Гривна НБУ Евро Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
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