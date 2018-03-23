Курс валют на 23 марта: доллар не прекращает падать, евро вырос

На пятницу, 23 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Основная американская валюта продолжает терять в цене, зато евро незначительно возросло.

Так, по данным финрегулятора, по состоянию на 23 марта за один американский "зеленый" придется заплатить 26 гривен 25 копеек. А это еще на 3 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

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В то же время евро наоборот подорожало. В пятницу, европейская валюта стоит 32 гривны 33 копейки, то есть на 5 копеек больше, чем в четверг, 22 марта.