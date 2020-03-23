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      Курс валют на 23 марта: гривна укрепилась впервые за 2 недели

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      На понедельник, 20 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Впервые за несколько дней украинская валюта укрепилась и прекратила падение. Тогда как евро потеряло позиции и значительно подешевело.

      По данным национального регулятора, в начале недели американский доллар стоит 27 гривен 73 копейки. А это на 7 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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      Европейская валюта упала еще больше. 23 марта стоимость евро уменьшилось на 46 копеек и теперь составляет 29 гривен 63 копейки.

      Стоимость валюты на межбанке:

      • доллар – в пределах 27,45 – 27,55 гривны;
      • евро – в пределах 29,45 – 29,55 гривны.

      Стоимость валюты в обменниках:

      В обменниках за доллар придется заплатить 27 гривен 90 копеек, а продать – по 27 гривен 97 копеек.

      Курс евро в обменниках приближен к официальному: 29 гривен 40 копеек покупка 29 гривен 87 копейки – продажа.

      Заметим, что официальный курс отличался от курса в обменниках из-за ограничений, введенных в рамках карантина из-за коронавируса. Из-за этого возникли проблемы с попаданием в Украину наличной валюты, поэтому из-за преобладания спроса над предложением она дорожала очень быстро.

      Что будет с курсом?Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. НБУ еще имеет инструменты для сдерживания курса. Но все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну. В Нацбанке уверяют: паниковать не стоит.

      Середньорічний курс гривні щодо долара
      Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта Доллар Евро
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