Курс валют на 23 апреля: евро немного теряет, доллар не отстает

На вторник, 23 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюта подешевели.

Согласно данным государственного регуляторного органа, 23 апреля цена американского доллара составит 26,78 гривны.

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Если сравнивать с курсом в предыдущий банковский день, то "зеленый" потерял в цене 7 копеек.

Что касается евро, то его стоимость тоже упала, правда кое-что существеннее – минус 9 копеек по сравнению с понедельником.

Следовательно, во вторник европейская валюта будет стоить 30,12 гривны.