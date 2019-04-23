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      Курс валют на 23 апреля: евро немного теряет, доллар не отстает

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      Курс валют НБУ на сегодня 23.04.2019: курс доллара, курс евро
      Каким будет курс валют НБУ на 23 апреля / gettyimages.com

      На вторник, 23 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюта подешевели.

      Согласно данным государственного регуляторного органа, 23 апреля цена американского доллара составит 26,78 гривны.

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      Если сравнивать с курсом в предыдущий банковский день, то "зеленый" потерял в цене 7 копеек.

      Что касается евро, то его стоимость тоже упала, правда кое-что существеннее – минус 9 копеек по сравнению с понедельником.

      Следовательно, во вторник европейская валюта будет стоить 30,12 гривны.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги НБУ Курсы валют Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Валюта
      Источник: 24 канал
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