Курс валют на 23 мая: доллар незначительно подешевел, евро подорожал

На среду, 23 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главная валюта Евросоюза подорожала. Зато доллар незначительно уменьшился.

Так, по данным на сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар подешевел всего на 1 копейку.

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23 мая его официальный курс составит 26 гривен 7 копеек.



Что касается главной валюты Евросоюза, то она подорожала на 7 копеек.



Официальный курс евро во вторник составит 30 гривен 74 копеек.