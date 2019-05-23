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      Курс валют на 23 мая: доллар и евро синхронно дорожают

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      Курс валют НБУ на сегодня 23.05.2019 - курс доллара, курс евро
      Каким будет курс валют НБУ на 23 мая / gettyimages.com

      На четверг, 23 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты прибавили в цене.

      Согласно данным государственного регуляторного органа, 23 мая цена американского доллара составит 26,30 гривны.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Если сравнивать с курсом в предыдущий банковский день, то "зеленый" прибавил в цене 19 копеек.

      Что касается евро, то он тоже подорожал, правда посущественнее – плюс 24 копейки, если сравнивать с курсом на среду, 22 мая.

      Следовательно, в четверг европейская валюта будет стоить 29,38 гривны.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро Валюта Курсы валют НБУ
      Источник: 24 канал
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