Курс валют на 23 июня: евро существенно прибавил, доллар дешевеет

На субботу, 23 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, американская валюта несколько упала в цене, зато европейская существенно подорожала.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 23 июня цена американского доллара составит 26,24 гривны.

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Заметим, что это на 6 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается евро, то он наоборот подорожал, причем существенно – плюс 21 копейку, если сравнивать с курсом на пятницу, 22 июня.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 30,56 гривны.