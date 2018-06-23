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Курс валют на 23 июня: евро существенно прибавил, доллар дешевеет

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Курс валют НБУ на 23 июня: доллар подешевел, евро существенно подорожал
Курс валют НБУ на 23 июня: доллар подешевел, евро существенно подорожал / pixabay.com

На субботу, 23 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, американская валюта несколько упала в цене, зато европейская существенно подорожала.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 23 июня цена американского доллара составит 26,24 гривны.

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Заметим, что это на 6 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается евро, то он наоборот подорожал, причем существенно – плюс 21 копейку, если сравнивать с курсом на пятницу, 22 июня.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 30,56 гривны.

Теги: Новости Украины Деньги НБУ Валюта евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют
Источник: 24 Канал
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