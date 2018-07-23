Курс валют на 23 июля: доллар потерял несколько копеек, евро существенно подорожал

На понедельник, 23 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, американская валюта подешевела на несколько копеек, а евро существенно прибавил в цене

Как информирует официальный сайт Нацбанка, американский доллар потерял 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Читайте также: Стало известно, кто получает самую высокую президентскую зарплату в Центральной Европе Его цена в понедельник, 23 июля, составит 26 гривен 44 копейки. В то же время евро значительно подорожал, прибавив в цене 18 копеек. Цена европейской валюты составит 30 гривен 86 копеек.