Курс валют на 23 июля: доллар потерял несколько копеек, евро существенно подорожал
На понедельник, 23 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, американская валюта подешевела на несколько копеек, а евро существенно прибавил в цене
Как информирует официальный сайт Нацбанка, американский доллар потерял 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
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Его цена в понедельник, 23 июля, составит 26 гривен 44 копейки.
В то же время евро значительно подорожал, прибавив в цене 18 копеек.
Цена европейской валюты составит 30 гривен 86 копеек.
Источник: 24 канал
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