Курс валют на 23 августа: евро и доллар существенно подорожали

На четверг, 23 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, доллар и евро заметно подорожали.

Согласно официальным данным НБУ, в четверг, 23 августа, цена американского доллара составит 27 гривен 88 копеек. Это на 18 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Что касается евро, то в четверг за европейские деньги нужно будет отдать 32 грн 39 копеек. По сравнению с предыдущим банковским днем евро прибавило в цене аж 52 копейки.