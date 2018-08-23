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Курс валют на 23 августа: евро и доллар существенно подорожали

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Курс валют НБУ на 23 августа
Курс валют НБУ на 23 августа / independent.co.uk

На четверг, 23 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, доллар и евро заметно подорожали.

Согласно официальным данным НБУ, в четверг, 23 августа, цена американского доллара составит 27 гривен 88 копеек. Это на 18 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Что касается евро, то в четверг за европейские деньги нужно будет отдать 32 грн 39 копеек. По сравнению с предыдущим банковским днем евро прибавило в цене аж 52 копейки.

Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар евро Курсы валют Валюта НБУ
Источник: 24 канал
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