Курс валют на 23 сентября: валюта продолжает значительно дешеветь
В понедельник, 23 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты за выходные значительно потеряли в цене.
Так, НБУ на своем официальном сайте сообщает: 23 сентября цена американского доллара будет на 18 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Цена одного доллара составит 24 гривны 43 копейки.
В свою очередь, евро упадет в цене аж на 30 копеек по сравнению с курсом на 20 сентября.
Его стоимость составит 26 гривен 94 копейки.
Источник: 24 канал
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