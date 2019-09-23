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      Курс валют на 23 сентября: валюта продолжает значительно дешеветь

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      Курс доллара, евро сегодня – курс валют НБУ на 23 сентября 2019
      Курс валют НБУ на 23 сентября / unsplash.com

      В понедельник, 23 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты за выходные значительно потеряли в цене.

      Так, НБУ на своем официальном сайте сообщает: 23 сентября цена американского доллара будет на 18 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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      Цена одного доллара составит 24 гривны 43 копейки.

      В свою очередь, евро упадет в цене аж на 30 копеек по сравнению с курсом на 20 сентября.

      Его стоимость составит 26 гривен 94 копейки.

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      Теги: Новости Украины Евро НБУ Валюта Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют
      Источник: 24 канал
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