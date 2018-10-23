Курс валют на 23 октября: доллар и евро дешевеют
На вторник, 23 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как и американская, так и европейская валюты упали в цене.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 23 октября цена американского доллара составит 28,08 гривны.
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Заметим, что это на 10 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то он также подешевел. Если сравнивать с курсом на понедельник, его цена стала меньше на 4 копейки.
Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 32,28 гривны.
Источник: 24 канал
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