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      Курс валют на 23 октября: доллар и евро дешевеют

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      Курс валют НБУ на 23 октября: доллар и евро упали в цене
      Курс валют НБУ на 23 октября: доллар и евро упали в цене / sputniknews.com

      На вторник, 23 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как и американская, так и европейская валюты упали в цене.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 23 октября цена американского доллара составит 28,08 гривны.

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      Заметим, что это на 10 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Относительно евро, то он также подешевел. Если сравнивать с курсом на понедельник, его цена стала меньше на 4 копейки.

      Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 32,28 гривны.

      Теги: Новости Украины Деньги евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта НБУ
      Источник: 24 канал
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