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      Курс валют на 23 октября: гривна уверенно укрепляется относительно евро и доллара

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 23 октября 2019
      Курс валют НБУ на 23 октября / glavred.info

      В среду, 23 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. После длительного падения курса украинская гривна ощутимо укрепляет свои позиции.

      Согласно прогнозу НБУ, в среду стоимость одного доллара составит 24 гривны 84 копейки.

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      Таким образом "вечнозеленый" потеряет в своей стоимости 14 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 22 октября.

      В то же время евро потеряет в своей стоимости еще больше – сразу 25 копеек. Поэтому 23 октября главная валюта Евросоюза будет стоить 27 гривен 65 копеек.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
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