Курс валют на 23 октября: гривна уверенно укрепляется относительно евро и доллара
В среду, 23 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. После длительного падения курса украинская гривна ощутимо укрепляет свои позиции.
Согласно прогнозу НБУ, в среду стоимость одного доллара составит 24 гривны 84 копейки.
Обратите внимание: Бюджет-2020: какой курс доллара прогнозирует Рада
Таким образом "вечнозеленый" потеряет в своей стоимости 14 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 22 октября.
В то же время евро потеряет в своей стоимости еще больше – сразу 25 копеек. Поэтому 23 октября главная валюта Евросоюза будет стоить 27 гривен 65 копеек.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии