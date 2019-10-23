Курс валют на 23 октября: гривна уверенно укрепляется относительно евро и доллара

В среду, 23 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. После длительного падения курса украинская гривна ощутимо укрепляет свои позиции.

Согласно прогнозу НБУ, в среду стоимость одного доллара составит 24 гривны 84 копейки.

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Таким образом "вечнозеленый" потеряет в своей стоимости 14 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 22 октября.

В то же время евро потеряет в своей стоимости еще больше – сразу 25 копеек. Поэтому 23 октября главная валюта Евросоюза будет стоить 27 гривен 65 копеек.