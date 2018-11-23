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      Курс валют на 23 ноября: доллар и евро дешевеют

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      Курс валют НБУ на 23 ноября
      Курс валют НБУ на 23 ноября / flickr.com

      На пятницу, 23 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И американская, и европейская валюта несколько подешевели.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 23 ноября цена американского доллара составит 27 гривен 75 копеек.

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      Заметим, что это на 3 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Относительно евро, то он также подешевел, если сравнивать с курсом на четверг, правда уже на 5 копеек.

      Следовательно, в пятницу главная валюта Евросоюза будет стоить 31 гривну 64 копейки.


      Доллар США 2774.5837
      евро 3163.8578

      Доллар США 2777.4898
      евро 3168.8381

      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Доллар евро Гривна Доллар-Гривна
      Источник: 24 Канал
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