На пятницу, 23 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И американская, и европейская валюта несколько подешевели.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 23 ноября цена американского доллара составит 27 гривен 75 копеек.

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Заметим, что это на 3 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он также подешевел, если сравнивать с курсом на четверг, правда уже на 5 копеек.

Следовательно, в пятницу главная валюта Евросоюза будет стоить 31 гривну 64 копейки.



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