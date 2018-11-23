Курс валют на 23 ноября: доллар и евро дешевеют
На пятницу, 23 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И американская, и европейская валюта несколько подешевели.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 23 ноября цена американского доллара составит 27 гривен 75 копеек.
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Заметим, что это на 3 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то он также подешевел, если сравнивать с курсом на четверг, правда уже на 5 копеек.
Следовательно, в пятницу главная валюта Евросоюза будет стоить 31 гривну 64 копейки.
Доллар США 2774.5837
евро 3163.8578
Доллар США 2777.4898
евро 3168.8381
Источник: 24 Канал
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