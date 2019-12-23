Курс валют на 23 декабря: доллар подходит к 23 гривнам, евро – менее 26 гривен
На понедельник, 23 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты незначительно упали в цене.
Согласно данным НБУ, 23 декабря за один американский доллар придется выложить 23,29 гривны.
Важно! Украинская гривна в 2019 году окрепла больше всего в мире, – Bloomberg
Это на 8 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Евро в свою очередь также подешевел, однако уже на 13 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу, 20 декабря.
Таким образом, в понедельник европейская валюта будет стоить 25,85 гривны.
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