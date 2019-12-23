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      Курс валют на 23 декабря: доллар подходит к 23 гривнам, евро – менее 26 гривен

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      Каким будет курс валют от НБУ на 23 декабря / reshot.com

      На понедельник, 23 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты незначительно упали в цене.

      Согласно данным НБУ, 23 декабря за один американский доллар придется выложить 23,29 гривны.

      Важно! Украинская гривна в 2019 году окрепла больше всего в мире, – Bloomberg

      Это на 8 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Евро в свою очередь также подешевел, однако уже на 13 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу, 20 декабря.

      Таким образом, в понедельник европейская валюта будет стоить 25,85 гривны.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Деньги Валюта Доллар-Гривна Гривна Евро Доллар Курсы валют НБУ
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