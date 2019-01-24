Курс валют на 24 января: доллар и евро продолжают падать
В четверг, 24 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, обе валюты второй день подряд теряют в цене.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела на 19 копеек. Поэтому в четверг 1 доллар стоит 27 гривен 70 копеек.
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В то же время европейская валюта потеряла в цене 18 копеек и 24 января за 1 евро придется отдать 31 гривну 49 копеек.
Источник: 24 канал
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