Курс валют на 24 января: доллар и евро продолжают падать

В четверг, 24 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, обе валюты второй день подряд теряют в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела на 19 копеек. Поэтому в четверг 1 доллар стоит 27 гривен 70 копеек. Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины В то же время европейская валюта потеряла в цене 18 копеек и 24 января за 1 евро придется отдать 31 гривну 49 копеек.