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      Курс валют на 24 января: евро преодолел отметку в 27 гривен, доллар также существенно добавил

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      Каким будет курс валют от НБУ 24 января / Accent-TV

      На пятницу, 24 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты пошли вверх.

      Каким будет курс доллара по отношению к гривне

      Как сообщает НБУ на своем официальном сайте, 24 января за один американский доллар придется выложить 24,52 гривны. Это на 19 копеек больше, чем было в предыдущей банковский день.

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      Заметим, что с конца осени – начала зимы гривна активно укреплялась, а доллар в свою очередь подешевел до 23,3 гривны за единицу. Правда, в период праздников и выходных ситуация резко изменилась, и доллар подорожал.

      В начале года единица американской валюты стоила 23,68 гривны. А впервые "зеленый" достиг отметки в 24 гривны 10 января. Однако в течение следующих дней он держался в основном на уровне 23,98 гривны за единицу. 17 января доллар снова преодолел отметку в 24 гривны, и с тех пор ниже не опускался и только рос.

      Среди причин этого называют неожиданные действия НБУ, который за один день выкупил на валютном рынке рекордные 700 миллионов долларов. Также на ситуацию могло повлиять и то, что в это время экономика Украины работала не на полную.

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      Каким будет курс евро по отношению к гривне

      Если сравнивать с курсом на четверг, евро также прибавил в цене. Таким образом, европейская валюта подорожала на 22 копейки и будет стоить в пятницу 27,2 гривны за единицу. Примечательно, что дорожала она и в предыдущий банковский день.

      В конце прошлого года евро основном дешевел и сумел опуститься ниже 27 гривен. В частности, 20 декабря за единицу европейской валюты надо было выложить 25,98 гривны.

      С начала нового года стоимость евро была на уровне 26,4 – 26,5 гривны за единицу. Правда, 10 января он вырос до 26,8 гривны. Затем немного упал, но 15 числа снова поднялся до 26,69 за единицу. Впервые доллар достиг показателя в 26,9 гривны 17-го января и с тех пор постепенно поднимался вверх, но отметку в 27 гривен преодолел только сейчас.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Доллар Евро Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна
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