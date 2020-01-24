Курс валют на 24 января: евро преодолел отметку в 27 гривен, доллар также существенно добавил

На пятницу, 24 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты пошли вверх.

Каким будет курс доллара по отношению к гривне

Как сообщает НБУ на своем официальном сайте, 24 января за один американский доллар придется выложить 24,52 гривны. Это на 19 копеек больше , чем было в предыдущей банковский день.

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Заметим, что с конца осени – начала зимы гривна активно укреплялась, а доллар в свою очередь подешевел до 23,3 гривны за единицу. Правда, в период праздников и выходных ситуация резко изменилась, и доллар подорожал.

В начале года единица американской валюты стоила 23,68 гривны. А впервые "зеленый" достиг отметки в 24 гривны 10 января. Однако в течение следующих дней он держался в основном на уровне 23,98 гривны за единицу. 17 января доллар снова преодолел отметку в 24 гривны, и с тех пор ниже не опускался и только рос.

Среди причин этого называют неожиданные действия НБУ, который за один день выкупил на валютном рынке рекордные 700 миллионов долларов. Также на ситуацию могло повлиять и то, что в это время экономика Украины работала не на полную.



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Каким будет курс евро по отношению к гривне

Если сравнивать с курсом на четверг, евро также прибавил в цене. Таким образом, европейская валюта подорожала на 22 копейки и будет стоить в пятницу 27,2 гривны за единицу. Примечательно, что дорожала она и в предыдущий банковский день.

В конце прошлого года евро основном дешевел и сумел опуститься ниже 27 гривен. В частности, 20 декабря за единицу европейской валюты надо было выложить 25,98 гривны.