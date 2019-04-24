Курс валют на 24 апреля: доллар и евро продолжают дешеветь

На среду, 24 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И американская, и европейская валюта существенно потеряли в цене.

Согласно данным НБУ, 24 апреля цена американского доллара составит 26,69 гривны.

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"Американец" потерял в цене 8 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

Что касается евро, то его стоимость также уменьшилась, правда, несколько существеннее – на 11 копеек, чем было во вторник.

В среду за европейскую валюту нужно будет заплатить 30,01 гривны.