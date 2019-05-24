Курс валют на 24 мая: доллар немного прибавил в цене, евро подешевел

На пятницу, 24 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Гривна несколько подешевела по отношению к доллару, но укрепилась – относительно европейской валюты.

Согласно данным государственного регуляторного органа, 24 мая цена американского доллара составит 26,33 гривны. Читайте также: Как досрочные выборы повлияют на карманы украинцев Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то "зеленый" прибавил в цене всего 3 копейки. Евро же наоборот подешевело – минус 5 копеек. Следовательно, в пятницу европейская валюта будет стоить 29,33 гривны.