09:33
24 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ПРИВАТБАНК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покидает Россию. В РФ задержали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:29, 23 мая
      Вести.UA: Юрий Луценко меняет профессию. Зеленский собирает единомышленников
      Вєсті.UA
      21:50, 23 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ПРИВАТБАНК

      Курс валют на 24 мая: доллар немного прибавил в цене, евро подешевел

      110 Читати новину українською
      Курс валют НБУ на сегодня 24.05.2019 - курс доллара, курс евро
      Каким будет курс валют НБУ на 24 мая / GettyImages

      На пятницу, 24 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Гривна несколько подешевела по отношению к доллару, но укрепилась – относительно европейской валюты.

      Согласно данным государственного регуляторного органа, 24 мая цена американского доллара составит 26,33 гривны.

      Читайте также: Как досрочные выборы повлияют на карманы украинцев

      Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то "зеленый" прибавил в цене всего 3 копейки.

      Евро же наоборот подешевело – минус 5 копеек.

      Следовательно, в пятницу европейская валюта будет стоить 29,33 гривны.

      blog_ava
      Петиция за отставку Зеленского: сторонники президента сделали контрход
      сегодня
      382
      Теги: Новости Украины Евро Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта Гривна
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать
      сегодня , 09:09 Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать
      504
      Зеленский, Путин, референдум: о каких переговорах с РФ идет речь и почему это всех возмущает
      сегодня , 08:54 Зеленский, Путин, референдум: о каких переговорах с РФ идет речь и почему это всех возмущает
      Євгенія Мазур 1410
      Путін не нападе, або Референдуми розколюють країну
      сегодня , 08:40 Путін не нападе, або Референдуми розколюють країну
      Олексій Чибісов 493
      Тереза Мэй может уйти в отставку: значит ли это "отмену" Brexit?
      сегодня , 07:03 Тереза Мэй может уйти в отставку: значит ли это "отмену" Brexit?
      Світлана Попова 113
      Во что верят и чего боятся в "ЛНР" после выборов в Украине
      23 мая , 22:02 Во что верят и чего боятся в "ЛНР" после выборов в Украине
      Ольга Черненко 8475
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук