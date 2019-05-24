Курс валют на 24 мая: доллар немного прибавил в цене, евро подешевел
На пятницу, 24 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Гривна несколько подешевела по отношению к доллару, но укрепилась – относительно европейской валюты.
Согласно данным государственного регуляторного органа, 24 мая цена американского доллара составит 26,33 гривны.
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Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то "зеленый" прибавил в цене всего 3 копейки.
Евро же наоборот подешевело – минус 5 копеек.
Следовательно, в пятницу европейская валюта будет стоить 29,33 гривны.
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