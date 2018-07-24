Курс валют на 24 июля: евро значительно подорожал

На вторник, 24 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта не изменится в цене, а вот европейская заметно увеличится в стоимости.

По официальной информации Нацбанка, американский доллар не изменится в цене и будет стоить так же, как и 23 июля.

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Его цена во вторник, 24 июля, составит 26 гривен 44 копейки.

Европейская валюта, в свою очередь, существенно подорожает по сравнению с предыдущим банковским днем, прибавив 12 копеек.

Так, цена евро во вторник составит 30 гривен 98 копеек.