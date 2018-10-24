Курс валют на 24 октября: доллар и евро выросли
На среду, 24 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, обе валюты выросли в цене.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар подорожал на 6 копеек. Поэтому в среду стоимость "зеленого" составляет 28 гривен 14 копеек.
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В то же время европейская валюта прибавила в цене всего 2 копейки. Поэтому, 24 октября евро стоит 32 гривны 30 копеек.
Источник: 24 Канал
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