Курс валют на 25 января: валюта начала дорожать
В пятницу, 25 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюта несущественно прибавили в цене.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, 25 января цена американского доллара составит 27 гривен 78 копеек.
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Это на 8 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.
В то же время, главная валюта Евросоюза минимально подорожала, если сравнивать с курсом на четверг – на 2 копейки.
Следовательно, в пятницу за один евро придется отдать 31 гривну 51 копейку.
Источник: 24 Канал
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