Курс валют на 25 января: валюта начала дорожать

В пятницу, 25 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюта несущественно прибавили в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, 25 января цена американского доллара составит 27 гривен 78 копеек.

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Это на 8 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

В то же время, главная валюта Евросоюза минимально подорожала, если сравнивать с курсом на четверг – на 2 копейки.

Следовательно, в пятницу за один евро придется отдать 31 гривну 51 копейку.