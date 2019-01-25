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      Курс валют на 25 января: валюта начала дорожать

      20 Читати новину українською
      Курс валют НБУ на сегодня 25.01.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 25 января / novyny.online.ua

      В пятницу, 25 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюта несущественно прибавили в цене.

      Согласно информации на официальном сайте НБУ, 25 января цена американского доллара составит 27 гривен 78 копеек.

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      Это на 8 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

      В то же время, главная валюта Евросоюза минимально подорожала, если сравнивать с курсом на четверг – на 2 копейки.

      Следовательно, в пятницу за один евро придется отдать 31 гривну 51 копейку.

      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Доллар Доллар-Гривна Гривна Евро
      Источник: 24 Канал
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