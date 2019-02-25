Курс валют на 25 февраля: евро потерял позиции, доллар немного прибавил
На понедельник, 25 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта совсем немного прибавила в цене, зато европейская – подешевела.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 25 февраля цена американского доллара составит 27,02 гривны.
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Заметим, что это на 2 копейки больше, чем было предыдущего банковского дня.
Относительно евро, то он наоборот подешевел и сделал это несколько существеннее – минус 5 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу.
Следовательно, в понедельник европейская валюта будет стоить 30,6 гривны.
Источник: 24 канал
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