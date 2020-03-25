Курс валют на 25 марта: доллар и евро наконец дешевеют
На среду, 25 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская валюта снова несколько укрепилась и прекратила падение. Доллар подешевел почти на 35 копеек, однако евро не хочет падать в цене.
По данным национального регулятора, 25 марта американский доллар подешевел и теперь стоит 27 гривен 77 копеек. А это на 34 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Евро также уменьшился в цене, однако не так существенно, как доллар. 25 марта один евро стоит 30 гривен и 10 копеек. Заметим, что еще вчера, 24 марта, его стоимость была на 14 копеек большей – 30 гривен и 24 копейки.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар – в пределах 27,92 – 27,99 гривны;
- евро – в пределах 30,12 – 30,19 гривны.
Стоимость валюты в обменниках:
В обменниках за доллар придется заплатить 27 гривен 97 копеек, а продать – за 28 гривен 13 копеек.
Курс евро в обменниках: 29 гривен 73 копейки покупка, 30 гривен 15 копеек – продажа.
Почему курс валют колеблется?
Эпидемия коронавируса ощутимо сказалась на экономике Украины и в экономическом плане задела едва ли не каждого украинца. Так, с начала марта доллар подорожал более чем на 3 гривны и не прекращает увеличиваться в цене.
В целом колебания доллара и евро начались 25 февраля. Тогда на ситуацию повлияло распространение коронавируса в мире – возникли проблемы с попаданием в Украину наличной валюты, поэтому из-за преобладания спроса над предложением она дорожала очень быстро. Также дало о себе знать отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.
Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала