Курс валют на 25 апреля: гривна укрепляется стремительным темпом
На четверг, 25 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Укрепление украинской валюты продолжается, в течение суток она осуществила очередной скачок вверх.
Согласно информации с официального сайта НБУ, 25 апреля цена американского доллара составит 26,59 гривны.
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Это означает, что "американец" потерял в цене 10 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем.
Стоимость евро также уменьшилась, и заметно существенное – аж на 20 копеек.
Поэтому в четверг за европейскую валюту нужно будет заплатить 29,81 гривны.
Источник: 24 канал
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