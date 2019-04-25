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      Курс валют на 25 апреля: гривна укрепляется стремительным темпом

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      Курс валют НБУ на сегодня 25.04.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 25 апреля / gettyimages.com

      На четверг, 25 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Укрепление украинской валюты продолжается, в течение суток она осуществила очередной скачок вверх.

      Согласно информации с официального сайта НБУ, 25 апреля цена американского доллара составит 26,59 гривны.

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      Это означает, что "американец" потерял в цене 10 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

      Стоимость евро также уменьшилась, и заметно существенное – аж на 20 копеек.

      Поэтому в четверг за европейскую валюту нужно будет заплатить 29,81 гривны.

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      Теги: Новости Украины НБУ Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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