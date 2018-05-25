Курс валют на 25 мая: доллар и евро подорожают
В пятницу, 25 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главная валюта Евросоюза продолжает расти в цене. Курс американского доллара тоже несущественно вырастет.
По данным сайта Нацбанка Украины, по сравнению с предыдущим банковским днем доллар вырос в цене на 2 копейки.
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25 мая его официальный курс составит 26 гривен 10 копеек.
Евро тоже продолжил свой рост. По сравнению с предыдущим банковским днем, он поднимется на 8 копеек.
Его официальный курс в пятницу будет составлять 30 гривен 61 копейку.
Источник: 24 Канал
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