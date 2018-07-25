Курс валют на 25 июля: доллар и евро существенно подорожали

На среду, 25 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американская, так и европейская валюты добавили в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган 25 июля цена американского доллара составит 26,58 гривны.

Читайте также: Курс доллара в Украине на этой неделе несколько снизится: эксперты объяснили причины

Читайте также: Падение и повышение курса гривны: как власть грабит людей

Заметим, что это на 14 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он подорожал на столько же, то есть также плюс 14 копеек, если сравнивать с курсом на вторник, 24 июля.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,12 гривны.