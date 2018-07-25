09:07
25 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 17°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    26°C 21°C
  • суббота
    27°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск
Вєсті Кремля
21:31, 24 июля
Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко
Вєсті.UA
20:55, 24 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

Курс валют на 25 июля: доллар и евро существенно подорожали

152 Читати новину українською
Курс валют НБУ на 25 июля: доллар и евро существенно прибавили в цене
Курс валют НБУ на 25 июля: доллар и евро существенно прибавили в цене / unsplash.com

На среду, 25 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американская, так и европейская валюты добавили в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган 25 июля цена американского доллара составит 26,58 гривны.

Читайте также: Курс доллара в Украине на этой неделе несколько снизится: эксперты объяснили причины

Читайте также: Падение и повышение курса гривны: как власть грабит людей

Заметим, что это на 14 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он подорожал на столько же, то есть также плюс 14 копеек, если сравнивать с курсом на вторник, 24 июля.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,12 гривны.

Теги: Новости Украины НБУ Курсы валют Валюта евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
По Донецку пронесли пустой гроб в память о погибшем чернобыльце. Фото
 29 ноября 2011 , 16:00 1
Французские интеллектуалы призывают отобрать у Украины Евро-2012 из-за Тимошенко
 18 октября 2011 , 15:36 21
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук