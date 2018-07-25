Курс валют на 25 июля: доллар и евро существенно подорожали
На среду, 25 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американская, так и европейская валюты добавили в цене.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган 25 июля цена американского доллара составит 26,58 гривны.
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Заметим, что это на 14 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то он подорожал на столько же, то есть также плюс 14 копеек, если сравнивать с курсом на вторник, 24 июля.
Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,12 гривны.
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