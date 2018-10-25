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      Курс валют на 25 октября: евро резко подешевело, доллар наоборот вырос

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      Курс валют НБУ на 25 октября
      Курс валют НБУ на 25 октября / rtvdrenthe.nl

      На четверг, 25 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главная валюта ЕС существенно упала в цене.

      По данным регулятора, по сравнению с предыдущим банковским днем, курс доллара США вырос на 7 копеек и в четверг, 25 октября, составит 28 гривен 21 копейку.

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      Зато евро неожиданно подешевел.

      В четверг НБУ установил его официальный курс на уровне 32 гривны 13 копеек, что сразу на 17 копеек меньше, чем в среду.

      Теги: Новости Украины НБУ Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар евро
      Источник: 24 канал
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