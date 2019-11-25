09:31
25 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Новая жена для Путина. В России процветает демократия
      Вєсті Кремля
      18:22, 24 ноября
      Вести.UA. Жир: "Санта-Барбара" Тимошенко и Зеленского. Экономические лайфхаки от "слуг народа"
      Вєсті.UA
      12:34, 24 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Курс валют на 25 ноября: доллар стабилен, евро потерял в цене

      133 Читати новину українською
      Каким будет курс валют от НБУ 25 ноября / pixabay.com

      На понедельник, 25 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты относительно украинских денег немного потеряли в цене, при этом евро – заметнее чем доллар.

      Согласно данным НБУ, в понедельник, 25 ноября один американский доллар стоит 24 гривны 16 копеек.

      Читайте также: Цена на газ в 2020: правительство предлагает 7 гривен за 1 кубометр до конца отопительного сезона

      Это на 3 копейки меньше, чем надо было отдать за доллар в предыдущий банковский день (в пятницу, 22 ноября).

      Евро также подешевел, однако аж на 11 копеек. Поэтому цена евро – 26 гривен 72 копеек.

      Черная пятница в Украине: магазины техники, где можно купить товар со скидкой
      сегодня
      890
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Гривна Доллар Доллар-Гривна Евро Валюта Курсы валют
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Это настоящая война, – Нефедов о контрабанде, Андрее Богдане и "теневом премьере"
      сегодня , 09:22 Это настоящая война, – Нефедов о контрабанде, Андрее Богдане и "теневом премьере"
      Леся Виговська 2885
      Некоторые соцвыплаты приостановлены: кто виноват и когда отдадут деньги
      сегодня , 08:45 Некоторые соцвыплаты приостановлены: кто виноват и когда отдадут деньги
      Ірина Поліщук 180
      Не можна знищувати головного свідка Революції Гідності: чому треба зберегти Інститутську
      сегодня , 08:40 Не можна знищувати головного свідка Революції Гідності: чому треба зберегти Інститутську
      Блог Соцмережі 990
      Скандальна переписка Тимошенко і Зеленського та дилема справи Порошенка: блоги тижня
      24 ноября , 22:00 Скандальна переписка Тимошенко і Зеленського та дилема справи Порошенка: блоги тижня
      Блоги тижня 2766
      Гучні скандали в Раді: чим відзначилися "слуги народу"
      24 ноября , 21:00 Гучні скандали в Раді: чим відзначилися "слуги народу"
      Антон Голобородько 188
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук