Курс валют на 25 ноября: доллар стабилен, евро потерял в цене

На понедельник, 25 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты относительно украинских денег немного потеряли в цене, при этом евро – заметнее чем доллар.

Согласно данным НБУ, в понедельник, 25 ноября один американский доллар стоит 24 гривны 16 копеек.

Читайте также: Цена на газ в 2020: правительство предлагает 7 гривен за 1 кубометр до конца отопительного сезона

Это на 3 копейки меньше, чем надо было отдать за доллар в предыдущий банковский день (в пятницу, 22 ноября).

Евро также подешевел, однако аж на 11 копеек. Поэтому цена евро – 26 гривен 72 копеек.