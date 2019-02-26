Курс валют на 26 февраля: доллар и евро держат позиции
На вторник, 26 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты сохранили цену.
По данным официального сайта НБУ, "зеленый" незначительно потерял в цене – всего 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
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26 февраля за доллар придется выложить 26 гривен 99 копеек.
Европейская валюта, наоборот, прибавила в цене 4 копейки. Один евро можно купить за 30 гривен 64 копейки.
Источник: 24 Канал
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