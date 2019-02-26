09:06
26 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жириновский не пускает Лазарева на Евровидение. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 февраля
      Вести.UA: Новое увлечение Кличко. Зеленский разучился считать
      Вєсті.UA
      21:21, 25 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Курс валют на 26 февраля: доллар и евро держат позиции

      139 Читати новину українською
      Курс валют НБУ на сегодня 26.02.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют от НБУ на 26 февраля / goloskarpat.info

      На вторник, 26 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты сохранили цену.

      По данным официального сайта НБУ, "зеленый" незначительно потерял в цене – всего 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

      Читайте также: Украинцы покупают по три килограмма золота на неделю

      26 февраля за доллар придется выложить 26 гривен 99 копеек.

      Европейская валюта, наоборот, прибавила в цене 4 копейки. Один евро можно купить за 30 гривен 64 копейки.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 26 февраля: отрывистый ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
      сегодня
      795
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
      сегодня , 01:44 Безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
      866
      Эстония готовится к войне, или С кого Украина должна брать пример
      сегодня , 08:40 Эстония готовится к войне, или С кого Украина должна брать пример
      Блог Соцмережі 314
      Кто должен поехать на Евровидение-2019 от Украины вместо MARUV?
      25 февраля , 19:32 Кто должен поехать на Евровидение-2019 от Украины вместо MARUV?
      2033
      Мир изменится: ученый-генетик из Китая дал начало созданию новой расы идеальных людей
      25 февраля , 23:00 Мир изменится: ученый-генетик из Китая дал начало созданию новой расы идеальных людей
      Іван Яковина 472
      Президентський планетарій: астрологи знають, хто виграє вибори
      25 февраля , 22:00 Президентський планетарій: астрологи знають, хто виграє вибори
      Наталія Лебідь 2327
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Кивалов снял свою кандидатуру с выборов
       10 октября 2015 , 13:27
      Международные политические итоги 2018: ключевые события в мире
       18 декабря 2018 , 18:00
      Эль Класико Барселона – Реал: промо центрального матча уик-энда
       28 октября 2018 , 10:12
      "Договорные матчи" – Нацполиция опубликовала шокирующий фильм об украинском футболе
       11 декабря 2018 , 14:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук