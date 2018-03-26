Курс валют на 26 марта: за выходные евро "полезло" вверх

На понедельник, 26 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Евро продолжает расти, а вот доллар США сохраняет стабильность.

Как отмечает финансовый регулятор, по состоянию на понедельник, 26 марта, один доллар США будет стоить 26 гривен 26 копеек. Таким образом, с пятницы, 23 марта, доллар вырос всего на 1 копейку.

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А вот евро, хотя и не существенно, но не прекращает расти. За выходные валюта Евросоюза выросла до 32 гривен 42 копеек, что на 9 копеек больше, чем с предыдущим банковским днем, 23 марта.