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      Курс валют на 26 марта: доллар и евро снова дорожают

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      На четверг, 26 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Американская и европейская валюта вновь прибавили в цене. Тенденция последних дней по укреплению гривны, к сожалению, не сохранилась.

      По данным национального регулятора, 26 марта американский доллар подорожал и теперь стоит 27 гривен 95 копеек. А это на 18 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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      Евро также подорожал в цене. 26 марта один евро стоит 30 гривен и 26 копеек. Заметим, что еще вчера, 25 марта, его стоимость составляла на 16 копеек меньше.

      Стоимость валюты на межбанке:

      • Доллар США – 27,98-28,01 гривны;
      • Евро – 30,30-30,33 гривны.

      Стоимость валюты в обменниках:

      • В обменниках за доллар придется заплатить 27 гривен 61 копеек, а продать – по 28 гривен 32 копеек.
      • Курс евро в обменниках: 29 гривен 54 копейки покупка, 30 гривен 50 копеек – продажа.

      Почему курс валют колеблется?Эпидемия коронавируса ощутимо сказалась на экономике Украины и в экономическом плане задела едва ли не каждого украинца. Так, с начала марта доллар подорожал более чем на 3 гривны и не прекращает увеличиваться в цене.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта Евро Гривна
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