Курс валют на 26 апреля: евро существенно дешевеет, зато доллар дорожает

На пятницу, 26 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость американской валюты немного выросла, зато европейская существенно потеряла в цене.

Согласно данным государственного регуляторного органа, 26 апреля цена американского доллара составит 26,62 гривны. Читайте также: Зе Президент: как победа Зеленского повлияет на экономику Украины Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то "зеленый" прибавил в цене 3 копейки. Что касается евро, то его стоимость, наоборот, уменьшилась, причем существенно – минус 20 копеек, чем было в четверг. Следовательно, в пятницу европейская валюта будет стоить 29,61 гривны.