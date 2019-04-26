Курс валют на 26 апреля: евро существенно дешевеет, зато доллар дорожает
На пятницу, 26 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость американской валюты немного выросла, зато европейская существенно потеряла в цене.
Согласно данным государственного регуляторного органа, 26 апреля цена американского доллара составит 26,62 гривны.
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Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то "зеленый" прибавил в цене 3 копейки.
Что касается евро, то его стоимость, наоборот, уменьшилась, причем существенно – минус 20 копеек, чем было в четверг.
Следовательно, в пятницу европейская валюта будет стоить 29,61 гривны.
Источник: 24 канал
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