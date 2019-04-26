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      Курс валют на 26 апреля: евро существенно дешевеет, зато доллар дорожает

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      Курс валют НБУ на сегодня 26.04.2019 - курс доллара, курс евро
      Каким будет курс валют НБУ на 26 апреля / hyser.com.ua

      На пятницу, 26 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость американской валюты немного выросла, зато европейская существенно потеряла в цене.

      Согласно данным государственного регуляторного органа, 26 апреля цена американского доллара составит 26,62 гривны.

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      Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то "зеленый" прибавил в цене 3 копейки.

      Что касается евро, то его стоимость, наоборот, уменьшилась, причем существенно – минус 20 копеек, чем было в четверг.

      Следовательно, в пятницу европейская валюта будет стоить 29,61 гривны.

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      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Валюта Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
      Источник: 24 канал
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