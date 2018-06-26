Курс валют на 26 июня: доллар растет, евро падает
На вторник, 26 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар США подешевел на несколько копеек, а евро наоборот подорожал.
На вторник, 26 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.
Читайте также: Некоторые продукты за год подорожали вдвое: впечатляющие цифры
Так, по данным НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американский доллар упал в цене на 6 копеек.
26 июня официальный курс доллара составит 26 гривен 17 копеек.
Зато евро на несколько копеек подорожал. Во вторник его официальный курс будет на уровне 30 гривен 62 копейки.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии