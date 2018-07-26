Курс валют на 26 июля: доллар продолжает расти

На четверг, 26 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в четверг цена американского доллара составит 26 гривен 62 копейки.

По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 4 копейки.

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Относительно европейской валюты, то ее стоимость остается такой же как и предыдущего банковского дня – 31 гривна 12 копеек.