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Курс валют на 26 июля: доллар продолжает расти

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Курс валют НБУ на 26 июля
Курс валют НБУ на 26 июля / unsplash.com

На четверг, 26 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в четверг цена американского доллара составит 26 гривен 62 копейки.

По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 4 копейки.

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Относительно европейской валюты, то ее стоимость остается такой же как и предыдущего банковского дня31 гривна 12 копеек.

Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
Источник: 24 Канал
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