Курс валют на 26 июля: доллар продолжает расти
На четверг, 26 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.
Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в четверг цена американского доллара составит 26 гривен 62 копейки.
По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 4 копейки.
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Относительно европейской валюты, то ее стоимость остается такой же как и предыдущего банковского дня – 31 гривна 12 копеек.
Источник: 24 Канал
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