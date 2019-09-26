Курс валют на 26 сентября: купить доллар и евро можно еще дешевле

На четверг, 26 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Обе мировые валюты в очередной раз потеряли в цене относительно украинских денег.

НБУ на официальном сайте обнародовал курс валют, который показал, что укрепление украинской гривны продолжается.

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Американский доллар по отношению к гривне 26 сентября стоит на 9 копеек дешевле, чем в предыдущий банковский день (25 сентября).

В среду за один "зеленый" нужно отдать 24 гривны 12 копеек.

А главная валюта Европейского союза потеряет в цене больше 15 копеек.

За один евро 26 сентября нужно заплатить 26 гривен 49 копеек.