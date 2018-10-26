На пятницу, 26 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюты значительно прибавили в цене.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, 25 октября цена американского доллара составит 28 гривен 33 копейки.

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Заметим, что это на 12 копеек больше, чем было предыдущего банковского дня.

В то же время, главная валюта Евросоюза прибавила в цене почти вдвое больше, чем американский "зеленый" – аж 21 копейку.

Поэтому в пятницу за один евро придется отдать 32 грн 34 копейки.