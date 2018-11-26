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      Курс валют на 26 ноября: доллар укрепляет позиции, евро немного теряет в цене

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      Курс валют НБУ на 26 ноября
      Курс валют НБУ на 26 ноября / audnews.com.au

      В понедельник, 26 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта немного прибавила в цене, зато европейская – подешевела.

      Как на своем  сайте сообщает государственный регуляторный орган, 26 ноября цена американского доллара составит 27,80 гривны.

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      Заметим, что это на 5 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

      Относительно евро, то он наоборот подешевел – минус 9 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу.

      Следовательно, в понедельник европейская валюта будет стоить 31,55 гривны.

      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар евро
      Источник: 24 канал
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