В понедельник, 26 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта немного прибавила в цене, зато европейская – подешевела.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 26 ноября цена американского доллара составит 27,80 гривны.

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Заметим, что это на 5 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он наоборот подешевел – минус 9 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу.

Следовательно, в понедельник европейская валюта будет стоить 31,55 гривны.