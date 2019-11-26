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      Курс валют на 26 ноября: доллар и евро вновь теряют позиции

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      Курс валют НБУ на 26 ноября / isorepublic.com

      На вторник, 26 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты немного упали в цене.

      Согласно данным НБУ, 26 ноября за один американский доллар придется выложить 24,05 гривны.

      Важно! Гривна установила рекорд по укреплению

      Это на 11 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Евро также подешевел, однако уже на 24 копейки, если сравнивать с курсом на понедельник, 25 ноября.

      Таким образом, во вторник европейская валюта будет стоить 26,48 гривны.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Евро Доллар Гривна Доллар-Гривна НБУ Курсы валют Валюта
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