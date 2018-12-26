Курс валют на 26 декабря: доллар и евро остаются на своих позициях
На среду, 26 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И европейская, и американская валюта остаются на неизменных позициях – они обе не потеряли в цене ни копейки.
Как сообщает на своем сайте Национальный банк Украины 26 декабря за доллар нужно будет отдать 27 гривен 43 копейки
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Такой же показатель был в предыдущий банковский день.
Цена европейской валюты тоже не изменилась. 26 декабря евро будет стоить 31 гривну 31 копейку.
Источник: 24 канал
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