Курс валют на 27 января: гривна существенно укрепилась

На понедельник, 27 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты ощутимо подешевели.

По прогнозу НБУ, 27 января американская валюта будет стоить 24 гривны 33 копейки. А это на 19 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

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Дешевле станет и европейская валюта. За одно евро 27 января нужно отдать 26 гривен 84 копейки. То есть на 35 копеек меньше, чем 24 января.

Что известно об изменениях курса валют

В конце 2019 года НБУ установил курс доллара на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. Цена сохранялась на протяжении рождественско-новогодних праздников.

Однако после них иностранная валюта начала дорожать. От начала нового года доллар вырос в цене на 63 копейки, а евро – на 44 копейки.

В Нацбанке уверяют: угроз для падения стоимости гривны нет. Национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.

Согласно прогнозам Минэкономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит примерно 27 гривен за доллар.

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Как менялась валюта за времена независимости Украины / Инфографика 24 канала