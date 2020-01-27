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      Курс валют на 27 января: гривна существенно укрепилась

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      Курс валют НБУ на 27 января / pexels.com

      На понедельник, 27 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты ощутимо подешевели.

      По прогнозу НБУ27 января американская валюта будет стоить 24 гривны 33 копейки. А это на 19 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Читайте также: В каких валютах Украина сохраняет свои резервы: интересные данные

      Дешевле станет и европейская валюта. За одно евро 27 января нужно отдать 26 гривен 84 копейки. То есть на 35 копеек меньше, чем 24 января.

      Что известно об изменениях курса валют

       

      • В конце 2019 года НБУ установил курс доллара на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. Цена сохранялась на протяжении рождественско-новогодних праздников.
      • Однако после них иностранная валюта начала дорожать. От начала нового года доллар вырос в цене на 63 копейки, а евро – на 44 копейки.
      • В Нацбанке уверяют: угроз для падения стоимости гривны нет. Национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.
      • Согласно прогнозам Минэкономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит примерно 27 гривен за доллар.

      Обратите внимание: Дело на 7,6 миллиарда гривен: олигарх Коломойский выиграл суд против НБУ и Приватбанка"

      курс
      Как менялась валюта за времена независимости Украины / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины НБУ Гривна Курсы валют Валюта Доллар-Гривна Евро Доллар
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