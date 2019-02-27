Курс валют на 27 февраля: доллар и евро почти не изменили позиций
На среду, 27 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость обеих валют несущественно изменилась.
Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим днем, доллар потерял в цене всего 1 копейку. Поэтому в среду "зеленый" стоит 26 гривен 98 копеек.
Читайте также: Пенсионерам дополнительно выплатят по 2400 гривен: когда и кому
Тем временем европейская валюта прибавила в цене 1 копейку. Так, стоимость евро составляет 30 гривен 65 копеек.
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы20 февраля , 15:53
Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото24 августа 2016 , 00:30
Ромы отказались покидать село в Одесской области из-за убийства ребенка29 августа 2016 , 14:02 7
Почему не-блондинка не может припарковаться? (Видео)11 августа 2018 , 12:30