Курс валют на 27 февраля: доллар и евро почти не изменили позиций

На среду, 27 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость обеих валют несущественно изменилась.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим днем, доллар потерял в цене всего 1 копейку. Поэтому в среду "зеленый" стоит 26 гривен 98 копеек.

Читайте также: Пенсионерам дополнительно выплатят по 2400 гривен: когда и кому

Тем временем европейская валюта прибавила в цене 1 копейку. Так, стоимость евро составляет 30 гривен 65 копеек.