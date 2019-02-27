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      Курс валют на 27 февраля: доллар и евро почти не изменили позиций

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      Курс валют НБУ на сегодня 27.02.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют от НБУ на 27 февраля / 24 Канал

      На среду, 27 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость обеих валют несущественно изменилась.

      Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим днем, доллар потерял в цене всего 1 копейку. Поэтому в среду "зеленый" стоит 26 гривен 98 копеек.

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      Тем временем европейская валюта прибавила в цене 1 копейку. Так, стоимость евро составляет 30 гривен 65 копеек.

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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
      Источник: 24 Канал
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