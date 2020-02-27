Курс валют на 27 февраля: доллар и евро существенно прибавили в цене
На четверг, 27 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, гривна снова начала обесцениваться.
Каким будет курс доллара к гривне
Как сообщает пресс служба НБУ на своем официальном сайте, 27 февраля один американский доллар будет стоить 24,65 гривны. Это на 12 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день – в среду, 26 февраля. Интересно, что тогда также доллар подорожал с 24,5 до 24,53 гривны з единицу.
Советуем ознакомиться! Как укрепление гривны повлияло на развитие украинской экономики: объяснение НБУ
Заметим, что доллар начал дорожать с 25 февраля. До этого было его длительное падение с определенными колебаниями, и он обесценился до уровня в 24,45 гривны. Правда, еще в начале года доллар минимально стоил 23,68 гривны, а затем вырос до максимум 25,08 гривны за единицу.
Каким будет курс евро к гривне
Ситуация с евро – очень похожа на колебания доллара. Если сравнивать с курсом на 26 февраля, гривна к евро также обесценилась. Таким образом, европейская валюта подорожала аж на 20 копеек, и теперь будет стоить 26,8 гривны за единицу. Евро дорожал и в предыдущий банковский день – с 26,51 до 26,6 гривны за единицу.
С начала нового года стоимость евро было на уровне 26,4 – 26,5 гривны за единицу. Затем европейская валюта преодолела отметку в 27 гривен и в течение определенного времени только укреплялась, достигнув показателя в 27,75 гривен. Но 5 февраля начала падать, и 24 числа стоила 24,41 гривны за единицу – это минимальное значение на протяжении этого периода. Теперь, как видим, евро снова начал укрепляться.
Обратите внимание! В "тени" находится почти четверть ВВП Украины: инфографика
Почему гривна падала в начале 2020-го
Как рассказал в комментарии 24 каналу директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, из-за ряда факторов сезонное падение гривны произошло не в ноябре – декабре, а в январе 2020 года.
В предыдущие годы всегда падение гривны приходилось на ноябрь – декабрь – январь. В 2019 году этого не произошло. Из-за хорошего урожая заходило много нерезидентов, которые предлагали валюту. И цены на энергоносители. Сейчас цены на газ и бензин очень низки. Возможно, в октябре снова будет падение гривны. Из-за сезонности,
– отметил эксперт.
По словам заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, курс гривны к началу 2020 года начал падать из-за того, что импорт преобладал над экспортом. Кроме этого, можно было увидеть активность компаний по уплате дивидендов: некоторые компании покупали валюту.
В НБУ, со своей стороны, говорят, что им пришлось продать 143,5 миллиона долларов из международных золотовалютных резервов для поддержки курса гривны. Также в Нацбанке уверяют, что угрозы для обесценивания гривны нет, и гривня продолжит укрепляться в 2020 году.
Согласно прогнозам Минэкономики и экспертов, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит примерно 27 гривен за один доллар.
Интересно! Если бы доллар был по 27 гривен: в Нацбанке пояснили последствия фиксированного курса
Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала