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      Курс валют на 27 февраля: доллар и евро существенно прибавили в цене

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      Каким будет курс валют от НБУ 27 февраля / 24 канал

      На четверг, 27 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, гривна снова начала обесцениваться.

      Каким будет курс доллара к гривне

      Как сообщает пресс служба НБУ на своем официальном сайте, 27 февраля один американский доллар будет стоить 24,65 гривны. Это на 12 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день – в среду, 26 февраля. Интересно, что тогда также доллар подорожал с 24,5 до 24,53 гривны з единицу.

      Советуем ознакомиться! Как укрепление гривны повлияло на развитие украинской экономики: объяснение НБУ

      Заметим, что доллар начал дорожать с 25 февраля. До этого было его длительное падение с определенными колебаниями, и он обесценился до уровня в 24,45 гривны. Правда, еще в начале года доллар минимально стоил 23,68 гривны, а затем вырос до максимум 25,08 гривны за единицу.

      Каким будет курс евро к гривне

      Ситуация с евро – очень похожа на колебания доллара. Если сравнивать с курсом на 26 февраля, гривна к евро также обесценилась. Таким образом, европейская валюта подорожала аж на 20 копеек, и теперь будет стоить 26,8 гривны за единицу. Евро дорожал и в предыдущий банковский день – с 26,51 до 26,6 гривны за единицу.

      С начала нового года стоимость евро было на уровне 26,4 – 26,5 гривны за единицу. Затем европейская валюта преодолела отметку в 27 гривен и в течение определенного времени только укреплялась, достигнув показателя в 27,75 гривен. Но 5 февраля начала падать, и 24 числа стоила 24,41 гривны за единицу – это минимальное значение на протяжении этого периода. Теперь, как видим, евро снова начал укрепляться.

      Обратите внимание! В "тени" находится почти четверть ВВП Украины: инфографика

      Почему гривна падала в начале 2020-го

      Как рассказал в комментарии 24 каналу директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, из-за ряда факторов сезонное падение гривны произошло не в ноябре – декабре, а в январе 2020 года.

      В предыдущие годы всегда падение гривны приходилось на ноябрь – декабрь – январь. В 2019 году этого не произошло. Из-за хорошего урожая заходило много нерезидентов, которые предлагали валюту. И цены на энергоносители. Сейчас цены на газ и бензин очень низки. Возможно, в октябре снова будет падение гривны. Из-за сезонности,
      – отметил эксперт.

      По словам заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, курс гривны к началу 2020 года начал падать из-за того, что импорт преобладал над экспортом. Кроме этого, можно было увидеть активность компаний по уплате дивидендов: некоторые компании покупали валюту.

      В НБУ, со своей стороны, говорят, что им пришлось продать 143,5 миллиона долларов из международных золотовалютных резервов для поддержки курса гривны. Также в Нацбанке уверяют, что угрозы для обесценивания гривны нет, и гривня продолжит укрепляться в 2020 году.

      Согласно прогнозам Минэкономики и экспертов, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит примерно 27 гривен за один доллар.

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      курс валют в независимой Украине, курс валют с 1996 по 2019 годы
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Гривна Курсы валют Валюта Доллар Доллар-Гривна Евро НБУ
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