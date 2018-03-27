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Курс валют на 27 марта: доллар и евро продолжают дорожать

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Курс валют НБУ на 27 марта
Курс валют НБУ на 27 марта / marketwatch.com

На вторник, 27 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Евро продолжает стремительно расти.

Как отмечает финансовый регулятор, европейская валюта продолжает расти. Во вторник, 27 марта, за евро нужно будет отдать 32 грн 64 копейки. Это на 22 копейки больше чем в предыдущий банковский день.

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В то же время, по состоянию на вторник 27 марта, один доллар США будет стоить 26 гривен 30 копеек. По сравнению с понедельником 26 марта, доллар вырос на 4 копейки.

Теги: Новости Украины НБУ Валюта евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют
Источник: 24 Канал
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