Курс валют на 27 марта: доллар и евро продолжают дорожать

На вторник, 27 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Евро продолжает стремительно расти.

Как отмечает финансовый регулятор, европейская валюта продолжает расти. Во вторник, 27 марта, за евро нужно будет отдать 32 грн 64 копейки. Это на 22 копейки больше чем в предыдущий банковский день.

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В то же время, по состоянию на вторник 27 марта, один доллар США будет стоить 26 гривен 30 копеек. По сравнению с понедельником 26 марта, доллар вырос на 4 копейки.