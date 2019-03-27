Курс валют на 27 марта: доллар существенно вырос, евро также прибавил в цене
На среду, 27 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют несколько возросла.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 27 марта цена американского доллара составит 26,98 гривны.
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Заметим, что это только на 9 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то его цена также увеличилась, если сравнивать с курсом на вторник. Правда, только на 1 копейку.
Следовательно, в среду европейская валюта будет стоить 30,46 гривны.
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