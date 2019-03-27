Курс валют на 27 марта: доллар существенно вырос, евро также прибавил в цене

На среду, 27 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют несколько возросла.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 27 марта цена американского доллара составит 26,98 гривны.

Читайте также: Что будет с курсом доллара накануне выборов: прогноз аналитика

Заметим, что это только на 9 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то его цена также увеличилась, если сравнивать с курсом на вторник. Правда, только на 1 копейку.

Следовательно, в среду европейская валюта будет стоить 30,46 гривны.