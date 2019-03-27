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      Курс валют на 27 марта: доллар существенно вырос, евро также прибавил в цене

      44 Читати новину українською
      Курс валют НБУ на сегодня 27.03.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 27 марта: как изменилась цена доллара и евро / Getty Images

      На среду, 27 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют несколько возросла.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 27 марта цена американского доллара составит 26,98 гривны.

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      Заметим, что это только на 9 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

      Относительно евро, то его цена также увеличилась, если сравнивать с курсом на вторник. Правда, только на 1 копейку.

      Следовательно, в среду европейская валюта будет стоить 30,46 гривны.

      blog_ava
      Гороскоп на 27 марта для всех знаков зодиака
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      Теги: Новости Украины НБУ Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта Доллар Евро
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