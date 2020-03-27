Курс валют на 27 марта: доллар уже перевалил за 28 евро приближается к 31

На пятницу, 27 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Американская и европейская валюты продолжают расти, а гривна – обваливаться.

По данным национального регулятора, 27 марта американский доллар подорожал и теперь стоит 28 гривен 13 копеек. А это на 18 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Евро также подорожал в цене. 27 марта один евро стоит 30 гривен и 86 копеек. Заметим, что еще вчера, 26 марта, его стоимость составляла на целых 60 копеек меньше.

Стоимость валюты на межбанке:

Доллар США – 28, 19 – 28, 22 гривны;

Евро – 30, 94 – 30, 97 гривны;

Почему курс валют колеблется?Ощутимый скачек произошел в "черный понедельник", когда резко обвалились цены на нефть марки Brent. Однако, стремительно национальная валюта стала рушиться с распространением коронавируса в Украине и общенациональным карантином.



Так, с начала марта доллар подорожал на более чем 3 гривны. С тех пор были лишь несколько дней, когда гривна не теряла в цене.



Как менялся курс гривны относительно доллара по годам / Инфографика 24 канала