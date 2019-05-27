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      Курс валют на 27 мая: евро и доллар резко подорожали

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      Курс валют НБУ на сегодня 27.05.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 27 мая / gettyimages.com

      На понедельник, 27 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты по отношению к гривне заметно подскочили в цене вверх.

      Согласно информации с официального сайта государственного регуляторного органа, в понедельник, 27 мая цена американского доллара составит 26,47 гривны.

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      Предыдущего банковского дня - в пятницу, 24 мая – "зеленый" стоил гораздо меньше: аж на целых 14 копеек.

      А вот стоимость евро выросла куда заметнее – на 28 копеек.

      Поэтому 27 мая европейская валюта будет стоить 29,61 гривны.

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      Теги: Новости Украины НБУ Доллар-Гривна Доллар Евро Курсы валют Валюта Гривна
      Источник: 24 канал
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