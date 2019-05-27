Курс валют на 27 мая: евро и доллар резко подорожали

На понедельник, 27 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты по отношению к гривне заметно подскочили в цене вверх.

Согласно информации с официального сайта государственного регуляторного органа, в понедельник, 27 мая цена американского доллара составит 26,47 гривны. Читайте также: Досрочные выборы и экономика: чего ждать украинцам Предыдущего банковского дня - в пятницу, 24 мая – "зеленый" стоил гораздо меньше: аж на целых 14 копеек. А вот стоимость евро выросла куда заметнее – на 28 копеек. Поэтому 27 мая европейская валюта будет стоить 29,61 гривны.