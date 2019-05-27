Курс валют на 27 мая: евро и доллар резко подорожали
На понедельник, 27 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты по отношению к гривне заметно подскочили в цене вверх.
Согласно информации с официального сайта государственного регуляторного органа, в понедельник, 27 мая цена американского доллара составит 26,47 гривны.
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Предыдущего банковского дня - в пятницу, 24 мая – "зеленый" стоил гораздо меньше: аж на целых 14 копеек.
А вот стоимость евро выросла куда заметнее – на 28 копеек.
Поэтому 27 мая европейская валюта будет стоить 29,61 гривны.
Источник: 24 канал
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