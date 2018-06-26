Курс валют на 27 июня: евро сдал позиции
На среду, 27 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта незначительно подорожала, а европейская валюта потеряла в цене 6 копеек.
Об этом говорится на официальном сайте Национального банка Украины.
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Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар поднялся в цене на 1 копейку. Соответственно, 27 июня официальный курс доллара составит 26 гривен 18 копеек.
Зато европейская валюта потеряла в цене 6 копеек. Соответственно, 27 июня официальный курс евро составит 30 гривен 56 копеек.
Источник: 24 Канал
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