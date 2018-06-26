Курс валют на 27 июня: евро сдал позиции

На среду, 27 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта незначительно подорожала, а европейская валюта потеряла в цене 6 копеек.

Об этом говорится на официальном сайте Национального банка Украины. Читайте также: В Украине останавливают чеканку мелких монет: НБУ назвал дату Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар поднялся в цене на 1 копейку. Соответственно, 27 июня официальный курс доллара составит 26 гривен 18 копеек. Зато европейская валюта потеряла в цене 6 копеек. Соответственно, 27 июня официальный курс евро составит 30 гривен 56 копеек.