Курс валют на 27 августа: евро существенно подешевело
На понедельник, 27 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты потеряли в цене.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, а именно 23 августа, в понедельник американская валюта потеряла в цене 3 копейки. Так, стоимость доллара 27 августа составляет 27 гривен 85 копеек.
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В то же время евро значительно больше подешевело – аж на 14 копеек. Поэтому европейская валюта в понедельник стоит 32 гривны 25 копеек.
Источник: 24 канал
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