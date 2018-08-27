Курс валют на 27 августа: евро существенно подешевело

На понедельник, 27 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты потеряли в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, а именно 23 августа, в понедельник американская валюта потеряла в цене 3 копейки. Так, стоимость доллара 27 августа составляет 27 гривен 85 копеек.

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В то же время евро значительно больше подешевело – аж на 14 копеек. Поэтому европейская валюта в понедельник стоит 32 гривны 25 копеек.