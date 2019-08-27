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      Курс валют на 27 августа: доллар недалеко ушел от отметки в 25 гривен, евро подешевел

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 27 августа 2019
      Каким будет курс валют от НБУ на 27 августа / unsplash.com

      На вторник, 27 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта немного прибавила в цене, а европейская, со своей стороны, наоборот упала.

      Согласно данным государственного регуляторного органа, 27 августа цена одного американского доллара составит 25,06 гривны.

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      Заметим, что это на 2 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.

      Относительно евро, то он наоборот подешевел, но также незначительно – минус 2 копейки, если сравнивать с курсом на пятницу, 23 августа.

      Следовательно, во вторник за единицу европейской валюты придется выложить 27,73 гривны.

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      Теги: Новости Украины НБУ Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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